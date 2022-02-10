Рязанский активист объяснил, почему попросил Тарантино спасти «Дом Пастернака»

Жители города Касимов решили снять видеообращение к режиссеру Квентину Тарантино с просьбой помочь отреставрировать дом дяди Бориса Пастернака, потому что хотят сохранить историю и сделать город туристическим. Об этом «Газете.Ru» рассказал принимавший участие в съемках активист и блогер из Касимова Дмитрий Детинов.

«Это последний наш шанс сохранить дом! Есть видео на канале «ОТР», там глава города Галина Ивановна Абрамова от 2019 года четко говорит, что здание ветхое и разрушенное, но эта площадка у нас как инвестиционная стоит у города, и, если придет инвестор, построит на этом месте какое-то здание, мы его попросим, чтобы он на этом здании разместил табличку, что сюда когда-то приезжал Пастернак. Другие города создают историю, какую-то легенду на пустом месте, а у нас есть сейчас живая история, к которой нужно приложить деньги, просто позаниматься, поработать, поднять свою пятую точку и получить хорошее место, во-первых, для туристической привлекательности, во-вторых, историческую память сохранить», — сказал он.

Детинов подчеркнул, что Касимов – город с богатой историей, однако «жить в нем сейчас больно». По словам активиста, если заняться благоустройством города, то туда могут поехать туристы со всего мира.

«У нас город двух культур, в этом году ему 870 лет. Наш город очень интересный, богатый, со своей историей, где мирно уживаются русская и татарская культуры. У нас мечеть с минаретом 15 века, после присоединения Крыма она стала третьей по древности. Им просто нужно заниматься, нужно чуть-чуть кисточкой пыль стряхнуть, и это будет город, в который поедут не только со всей России, но и со всего мира. Это уникальная жемчужина в 270 километрах от Москвы. И плюс через Пастернака мы вот так о себе заявили громко, привлекли внимание и, может быть, это даст толчок к развитию города. Больно, больно, жить в Касимове сейчас больно», — отметил он.

Блогер добавил, что администрация города не знала о съемках ролика, поскольку жители хотели «произвести эффект». Детинов уточнил, что большинству жителей Касимова видеообращение понравилось.

«Мы это держали втайне. Это было снято в конце сентября прошлого года. Светлана Васильевна Андреева на тот момент только вступила в должность и.о. главы администрации Касимова. Но мы с ней эту тему не обсуждали, эти вопросы не задавали именно для того, чтобы произвести этот самый эффект, которого мы и добились. К Светлане Васильевне у всей нашей команды теплые чувства, и я понимаю, что, если надо будет помочь, она нам поможет. Жители в основном поддерживают, но есть и диванные критики, которые говорят: «Ооой, а что это Квентину Тарантино, это смешно, где Касимов и где Тарантино, вы бы еще Королеве Англии написали». Но 90% людей понимают, поддерживают, хотят тоже сохранить эту историю», — пояснил он.

Как рассказал Детинов, решение обратиться именно к Тарантино было вызвано желанием «надавить на патриотизм».

«Тарантино — ценитель истории, ценитель Пастернака. Во-вторых, это чисто, чтобы произвести эффект. Согласитесь, как это так — наша Россия с профицитным бюджетом в городе, который может дать деньги на вооружение, переброску войск, учения. А здесь на дом Пастернака, восстановить историю. Человек — нобелевский лауреат по литературе, один из пяти, знаковая личность, человек, который отказался от этой Нобелевской премии, а мы просим помощи не у нашего государства, а где-то там за границей, чтобы они помогли. Это вот, чтобы надавить немножко на патриотизм. Мы ребята все взрослые, нам уже за 30, нами двигал только холодный расчет», — уточнил он.

Дядя Пастернака Осип Кауфман работал врачом в больнице Касимова. По мнению некоторых литературоведов, писатель использовал его образ при создании персонажа Юрия Андреевича из «Доктора Живаго».

В видеообращении активисты сообщают, что местные чиновники отказываются реставрировать здание из-за нехватки средств. Они просят американского режиссера помочь сохранить «частичку дореволюционной России».