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Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании судов Грозного

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании судов Грозного. Документ размещен на сайте Госдумы.

Ленинский районный суд предлагается переименовать в Ахматовский, Октябрьский — в Байсангуровский, Старопромысловский — в Висаитовский, а Заводской — в Шейх-Мансуровский.

По словам депутатов, районы города, где располагаются эти четыре суда, были переименованы, а у судов остались старые названия, что «создает неудобства для граждан».

По данным агентства, механизма переименования судов в российском законодательстве нет. Упразднение старых райсудов и создание новых — сложная процедура, в частности, президенту России нужно будет переназначить всех судей Грозного.

При этом чеченские депутаты ссылаются на прецедент 2018 года, когда федеральным законом менялись названия окружных военных судов. Также они просят выделить из бюджета 268 тыс. рублей, которые пойдут на изготовление новых вывесок и стендов.

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