В Белоруссии заявили, что латвийский вертолет нарушил границы страны

В Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что латвийский вертолет Agusta Westland нарушил границы страны. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

По данным ведомства, он залетел за границы страны на 400 метров, а затем вернулся обратно.

«Подобные инциденты участились в последнее время и могут расцениваться как провокационные действия сопредельных стран с целью создания напряженности на границе», — заявили в Госпогранкомитете.

Ранее МИД Белоруссии выразил решительный протест Украине в связи с незаконным пересечением белорусской границы украинским беспилотником, сообщает «БелТА».

В пресс-службе внешнеполитического ведомства уточнили, что украинский беспилотник 24 января 2022 года незаконно пересек государственную границу Белоруссии, его зафиксировали в воздушном пространстве страны и «впоследствии принудили к посадке».