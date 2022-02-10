Несколько ПИФов Сбер Управление Активами вошли в рейтинги InvestFunds в январе

Сразу несколько ПИФов Сбер Управление Активами вошли в рейтинги InvestFunds по итогам января, сообщает пресс-служба Сбера.

Таким образом, многие инвесторы отдали предпочтение вложениям в рынок в целом, а не в отдельные сегменты из-за опасений относительно растущей инфляции, обострения геополитической обстановки и резких заявлений американского центробанка.

«Наши ПИФы прошли уже не одно снижение на фондовом рынке, поэтому команда управляющих и аналитиков накопила большой опыт работы в таких условиях. Благодаря этому фонды проходят их с минимальными потерями. Несмотря на высокий интерес россиян к рынку акций, мы рекомендуем для снижения рисков инвестиционного портфеля иметь сбалансированный портфель и часть средств держать в облигациях. Мы ожидаем, что по мере замедления инфляции в 2022 году цены облигаций вырастут, поэтому рынок облигаций в этом году смотрится не менее привлекательно, чем рынок акций с точки зрения доходности», — отметил генеральный директор Сбер Управление Активами Евгений Зайцев.

На банковской отрасли также благоприятно сказались умеренная монетарная политика Банка России и рост ключевой ставки. Так, в январе согласно рейтингу InvestFunds фонд «Сбер — Финансовый сектор» вошел в топ-10 фондов акций. Он продемонстрировал отличную динамику и вырос на 2,99%.

Также в январе в топ-3 по вложениям от россиян вошел ПИФ акций «Добрыня Никитич». Его основу составляют акции наиболее крупных и востребованных российских компаний, в том числе и сырьевых. Фонд приобретает бумаги таких компаний, как «Лукойл», «Газпром», Яндекс, «Норильский никель», «НОВАТЭК» и другие. Клиенты вложили в него 1,1 млрд рублей в прошлом месяце.

Кроме того, в топ-5 также вошел биржевой ПИФ «Сбер — Индекс МосБиржи полной доходности брутто». Он также вкладывает в акции крупнейших российских компаний, преимущественно входящих в состав индекса Мосбиржи. За месяц клиенты вложили в фонд 1 млрд рублей.

Фонд на индекс широкого рынка США «Сбер — Эс энд Пи 500» также не обошел внимание россиян из-за высокой исторической доходности. Несмотря на то, что американский рынок в январе снизился на 5,2%, отступив от исторически рекордных значений, снижение индекса рассматривается многими как отличная возможность для его покупки по низкой цене. В большинстве своем внимание привлекают именно устойчивые и зарекомендовавшие себя компании на рынке, которые входят в состав индекса. Согласно историческим данным, коррекция — временное явление, а последующее восстановление на фондовом рынке перекрывает возможные убытки.