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Беременная женщина покрылась сыпью из-за аллергии на своего ребенка

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Fiona Hooker/Facebook

Жительница Англии рассказала, что у нее была аллергия на собственного ребенка, пишет Metro. Во время беременности живот женщины покрылся пятнами и сыпью.

Как рассказала Фиона Хукер, она заметила пятна на 31-й неделе беременности. Сначала они напоминали ожоги от крапивы, но затем становились все больше. Кроме того, воспаленные участки кожи сильно чесались, что приносило британке дискомфорт.

«У меня появились несколько крошечных, зудящих пятен вокруг пупка, которые были похожи на укусы крапивы», — вспоминает женщина.

Врачи диагностировали у Фионы редкое аутоиммунное заболевание у беременных, известное как пемфигоид. По словам специалистов, аллергическая реакция была вызвана геном в ДНК плода. В результате этого иммунная система Хукер начала атаковать ее кожу.

После рождения сына Барни на коже Фионы образовались волдыри, покрывшие не только живот, но и грудь с руками. В итоге женщина не могла держать новорожденного — телесный контакт причинял ей сильную боль.

Состояние Хукер пришло в норму после шести месяцев приема лекарств. Теперь мама двоих детей делится фотографиями своего живота, чтобы повысить осведомленность об этом заболевании, которым страдает одна из 50 000 женщин.

Ранее школьник из Англии оказался в больнице из-за аллергии на шлем виртуальной реальности.

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