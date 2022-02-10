Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Финляндии рассказали о возможных послаблениях на въезд для россиян 15:45
В МИД России призвали Киев проявить мужество и выполнить Минские соглашения 15:45
Тарасова обратилась к российским спортсменам на Олимпиаде 15:40
Министр сельского хозяйства Красноярского края призвал «ограмотнять население» 15:40
BMW продолжит выпускать автомобили в Калининграде до 2028 года 15:38
Медведева обратилась к Валиевой: я всегда тебя поддержу! 15:38
Звезды «Убойной силы» не приехали на похороны режиссера Бутурлина 15:31
Казахского лихача, который едва не утопил Toyota в Сочи, выдворят из России 15:27
Джонсон допустил отправку новых вооружений Украине 15:26
Посол Украины заявил, что Киев попросит помощи у НАТО в случае агрессии Москвы 15:23

В красноярском Минсельхозе рассказали, что призвавшему «ограмотнять население» министру уже не смешно

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Помощница красноярского министра Леонида Шорохова, который в ходе выступления на заседании местного заксобрания призвал начать «ограмотнять население», рассказала о его реакции на обсуждения в сети. В беседе с «Газетой.Ru» Ольга Шапова объяснила, что изначально Шорохов воспринял ситуацию со смехом, однако сейчас ему, скорее всего, уже не смешно.

«Я не знаю как это назвать. Мне уже даже не смешно. Леониду Николаевичу, думаю, тоже не смешно. Я ему скидывала, когда пошла волна, пошла к нему и спросила. Он посмеялся и говорит: «Я, конечно рад, что такой шум создали СМИ таким, казалось бы, безобидным словом». Бог с ним, что называется. Как есть теперь — так и есть», — заявила она.

Шапова добавила, что подобная оговорка — первый «казус» за всю политическую карьеру Шорохова и на самом деле он грамотный человек.

«Он публичный человек, часто бывает на всевозможных встречах и совещаниях. И почему-то никогда ни одна сессия так комично не проходила, как эта. Если бы человек был безграмотным, то, наверное, за 15 лет его карьеры в должности министра сельского хозяйства и теперь уже торговли Красноярского края были бы подобного рода «проколы». Хотя я не считаю, что это какое-то нарушение какой-то этики или чего-то. Просто тема действительно эмоциональная была, было много вопросов от депутатов по выступлению Леонида Николаевича, чтобы он объяснил суть поддержки. Я думаю, что он пытался объяснить с применением некой доходчивости, чтобы люди поняли», — рассказала она.

Собеседница издания также объяснила возможную причину оговорки Шорохова.

«Я прекрасно понимаю, что сейчас информационное общество и люди где-то сознательно, а где-то неосознанно любят цепляться к словам, что-то перевирать под те цели, которые они преследуют. Тут, наверное, нужно было бы акцент сделать скорее на том, о чем в принципе министр говорил, какую инициативу он продвигал, а не цепляться к словам. Форма слова «ограмотнение», если говорить как о существительном, а не о глагольной форме, используется. Конечно, в кавычках, как разговорная форма, но она имеет место быть. И здесь, я думаю, что «ограмотнять» в речи Леонида Николаевича как раз было использовано от формы слова «ограмотнение», как некое производное», — заключила помощница министра.

Ранее министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края Леонид Шорохов на заседании заксобрания заявил о важности уметь составлять документы при выдаче грантов и необходимости «ограмотнять» население.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть