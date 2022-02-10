В красноярском Минсельхозе рассказали, что призвавшему «ограмотнять население» министру уже не смешно

Помощница красноярского министра Леонида Шорохова, который в ходе выступления на заседании местного заксобрания призвал начать «ограмотнять население», рассказала о его реакции на обсуждения в сети. В беседе с «Газетой.Ru» Ольга Шапова объяснила, что изначально Шорохов воспринял ситуацию со смехом, однако сейчас ему, скорее всего, уже не смешно.

«Я не знаю как это назвать. Мне уже даже не смешно. Леониду Николаевичу, думаю, тоже не смешно. Я ему скидывала, когда пошла волна, пошла к нему и спросила. Он посмеялся и говорит: «Я, конечно рад, что такой шум создали СМИ таким, казалось бы, безобидным словом». Бог с ним, что называется. Как есть теперь — так и есть», — заявила она.

Шапова добавила, что подобная оговорка — первый «казус» за всю политическую карьеру Шорохова и на самом деле он грамотный человек.

«Он публичный человек, часто бывает на всевозможных встречах и совещаниях. И почему-то никогда ни одна сессия так комично не проходила, как эта. Если бы человек был безграмотным, то, наверное, за 15 лет его карьеры в должности министра сельского хозяйства и теперь уже торговли Красноярского края были бы подобного рода «проколы». Хотя я не считаю, что это какое-то нарушение какой-то этики или чего-то. Просто тема действительно эмоциональная была, было много вопросов от депутатов по выступлению Леонида Николаевича, чтобы он объяснил суть поддержки. Я думаю, что он пытался объяснить с применением некой доходчивости, чтобы люди поняли», — рассказала она.

Собеседница издания также объяснила возможную причину оговорки Шорохова.

«Я прекрасно понимаю, что сейчас информационное общество и люди где-то сознательно, а где-то неосознанно любят цепляться к словам, что-то перевирать под те цели, которые они преследуют. Тут, наверное, нужно было бы акцент сделать скорее на том, о чем в принципе министр говорил, какую инициативу он продвигал, а не цепляться к словам. Форма слова «ограмотнение», если говорить как о существительном, а не о глагольной форме, используется. Конечно, в кавычках, как разговорная форма, но она имеет место быть. И здесь, я думаю, что «ограмотнять» в речи Леонида Николаевича как раз было использовано от формы слова «ограмотнение», как некое производное», — заключила помощница министра.

Ранее министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края Леонид Шорохов на заседании заксобрания заявил о важности уметь составлять документы при выдаче грантов и необходимости «ограмотнять» население.