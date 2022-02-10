Пьяный водитель грузовика протаранил более 30 машин в Нюнберге

В немецком городе Нюнберге 50-летний турок в состоянии алкогольного опьянения протаранил за рулем грузовика более 30 автомобилей. Об этом сообщает испанский канал Telecinco.

Алкоголь в крови водителя в несколько раз превышал допустимый уровень. Проехав на красный свет, он задел несколько десятков машин и въехал в здание.

В результате инцидента пострадали трое человек, включая самого водителя. Отмечается, что они получили легкие травмы.

Мужчина был задержан полицией.

В декабре прошлого года также в Баварии на трассе A3 Пассау — Нюрнберг столкнулись военные автомобили армии Соединенных Штатов и грузовик с опилками. Вероятной причиной аварии могло стать то, что машина двигалась на полной скорости. После ДТП начался пожар, пострадавших пришлось госпитализировать в основном из-за отравления дымом.