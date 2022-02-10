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Россиянам рассказали, кому опасно есть фасоль и чечевицу

Эндокринолог Щетинина: людям с подагрой опасно употреблять фасоль, горох и чечевицу

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Врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина рассказала, что людям с повышенной выработкой мочевой кислоты и подагрой опасно употреблять зернобобовые культуры, в частности фасоль, горох, чечевицу, из-за возможности обострения заболеваний. Об этом сообщает URA.RU.

«Людям, у которых повышена мочевая кислота и развилась подагра, мы рекомендуем исключать из рациона бобовые, так как эти продукты способствуют повышению уровня кислоты и обострению заболеваний. А также советуем ограничить употребление этих культур гражданам с патологиями желудочно-кишечного тракта, которые сопровождаются повышенным газообразованием. То есть кушать бобовые можно лишь в период, когда нет обострений», — рассказала Щетинина.

Она отметила, что для снижения влияния на организм зернобобовых культур их достаточно просто термически обрабатывать. Щетинина подчеркнула, что при их приготовлении происходит разрушение внешней оболочки, что снижает проявление побочных элементов, таких, как вздутие живота. В ином случае, усвоение полезных веществ будет проходить сложно.

Ранее норвежские ученые из университета Бергена выяснили, что отказ от вредной пищи способен существенно продлить жизнь человека.

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