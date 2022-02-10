В Подмосковье обнаружили тело пропавшего главврача поликлиники

В Клязьме на территории поселка Обухово было обнаружено тело главного врача поликлиники Вадима Евдокимова, которого разыскивают с 6 февраля. Об этом сообщают «Богородские новости».

По предварительным данным, признаков насильственной смерти у мужчины не нашли.

Поиски 59-летнего медика велись с 6 февраля после того, как он ушел гулять с собакой и не вернулся домой.

Евдокимов руководил Обуховской городской больницей.

Ранее спасатели подняли со дна Москвы-реки квадроцикл пропавшего в Подмосковье экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина, который исчез в ночь на 6 февраля в Подмосковье. Мужчина выехал на квадроцикле в поле в городском округе Одинцово в селе Аксиньино и не вернулся, телефона при нем не было. В МЧС рассказали, что Ялунин уехал в сторону церкви в селе Козино.

Спасателям удалось найти следы квадроцикла, ведущие к пролому во льду на реке.