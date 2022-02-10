В Институте имени Пушкина предложили замену термину «QR-код»

Филолог Михаил Осадчий рассказал, что необходимость предъявлять QR-код при посещении общественных мест у некоторых россиян вызывает негативные эмоции. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Термин «QR-код» не всем понятен, поскольку это англоязычная аббревиатура – Quick Response Code, то есть код быстрого отклика. Все непонятное усиливает раздражение», — утверждает филолог.

По его словам, если отказаться от этого термина, смысл которого большинству граждан неясен, то вызванные пандемией ограничения будут приниматься более позитивно.

«Я бы рекомендовал выбрать слово, которое людям будет понятно с точки зрения словообразования. Чтобы человек хотя бы понимал, как оно возникло», — добавил Осадчий.

По его мнению, QR-код можно называть «графическим кодом» и добавил, что в Институте имени Пушкина используют именно это понятие.

Ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал предпринимателя и адвоката Александра Коновалова, так называемого лидера «QR-сопротивления». Мужчина подозревается в посредничестве при передаче взятки сотрудникам полиции. Он будет находиться в тюрьме до 27 марта 2022 года.