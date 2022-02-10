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Не менее двух человек пострадали в массовой драке в Москве

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

На юге-востоке Москвы произошла массовая драка, в результате которой пострадали не менее двух человек. Они получили ножевые ранения в спину, сообщает газета «Известия».

Очевидец события рассказал, что в потасовке участвовали около десяти человек. Точные причины драки неизвестны, но, по неподтвержденным данным, она произошла из-за конфликта на улице.

Два человека, получивших ножевые ранения, отказались от госпитализации. Один из свидетелей происшествия заявил о третьем пострадавшем, которому сломали нос.

Те, кто нанес ножевые ранения, быстро заскочили в холл близлежащей станции метро и уехали.

Это вторая массовая драка на юго-востоке Москвы за последние несколько дней. 7 февраля около станции метро «Кузьминки» на улице Маршала Чуйкова перепалка двух компаний молодых людей переросла в массовую драку. Сначала участники конфликта выясняли отношения на автобусной остановке, а затем выбежали на проезжую часть.

Предварительно, в драке участвовало около восьми человек, в отдел полиции были доставлены пятеро. В отношении нарушителей составили протоколы о мелком хулиганстве.

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