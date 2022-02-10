Россиянам рассказали о том, какой штраф могут увеличить в 40 раз

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что штраф за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте может быть увеличен в 40 раз — до четырех тысяч рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Соловьев сослался на статью 11.17. КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте) и подчеркнул, что за «посадку или высадку граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах» до настоящего времени можно было получить штраф в размере ста рублей.

«Остается только надеяться, что относительно высокий для подростка штраф, будет сдерживающим фактором в этом опасном для жизни экстремальном способе самопиара. В связи с этим уместно было бы предложить привлекать подростков к административной ответственности по новой редакции ст. 11.17 КоАП РФ, в том числе, и на основании выложенных ими видео о зацепинге в социальных сетях. Это может убрать один из основных стимулов, ради которых подростки делают подобные опасные для жизни правонарушения», — рассказал юрист.

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