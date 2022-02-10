Пятилетняя мигрантка попыталась самостоятельно пересечь границу США

Пятилетняя девочка из Гватемалы самостоятельно пересекла опасную реку долины Рио-Гранде и попыталась пройти через американскую границу. Об этом сообщает телеканал Fox News.

На следующий день патрульные нашли на границе еще троих детей, самой младшей из которых было также пять лет. Самому старшему ребенку из группы оказалось 16 лет.

Отмечается, что это уже не первый случай, когда родители или контрабандисты бросают детей на границе. При этом по закону ребенка не могут выслать из страны. Их переводят под опеку службы здравоохранения и социального обеспечения, прежде чем их объединят с попечителем, обычно опекуном или родителем, уже находящимся в стране.

Ранее сообщалось, что США и Европа готовятся к кризису с беженцами из-за ситуации вокруг Украины.

До этого бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в Техасе заявил, что нынешней администрации сначала надо защитить США от мигрантов, а потом думать про Украину. По его словам, Соединенные Штаты отправляют военных «воевать и умирать за границы далеких иностранных держав, одновременно распахивая настежь наши собственные границы для нелегального иностранного вторжения».