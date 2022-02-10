Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В ВОЗ полагают, что Европа могла подойти к новой фазе пандемии 03:34
Отоларинголог заявил, что из-за «омикрона» может начаться «эра глухих» 03:32
Названы сроки выхода на плато по COVID-19 03:29
Машина премьера Ливии попала под обстрел 03:18
Защитник сборной России назвал три вещи, которые Карпин изменил в команде 03:15
В Совфеде предложили облагать акцизом одноразовые вейпы и жидкости для них 03:13
Захарова поздравила коллег с Днем дипломатического работника картинкой... 03:06
В Минэкономразвития рассказали о «черном лебеде» для рубля 03:03
Украинский министр захотел накормить миллиард человек 03:03
Погорилая о допинг-пробе Валиевой: лиши флага, лиши гимна, теперь хотят оклеветать 03:00

Обвиняемому в криптокраже россиянину Лихтенштейну грозит пожизненное заключение

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Razzlekhan/Instagram

Адвокат Аркадий Бух рассказал РЕН ТВ, какое наказание грозит обвиняемому в краже биткоинов на $4,5 млрд россиянину Илье Лихтенштейну и его супруге Хизер Морган.

По словам юриста, обвинение серьезное, и супругам грозят достаточно большие сроки.

«Дело в том, что такая сумма соответствует по американским законам пожизненному заключению, поэтому ответственность достаточно серьезная за подобное преступление», — заявил Бух.

Он также рассказал, что сейчас они «отпущены, но с браслетом, то есть они должны находиться дома». Первое судебное заседание суда в Нью-Йорке уже прошло.

Следующее слушание в Вашингтоне намечено на 11 февраля. На нем судья примет решение о залоге уже в округе Колумбия, а также выдвинет полный список обвинения. По версии адвоката, может появиться дополнительная доказательная база.

«Уже на основании предъявленного обвинения очевидно, что прокуратура обнаружила, что во время и после атаки обвиняемые смешивали свои персональные данные с элементами и формами отмывания денег. Это классическая ошибка, за которую приходится тяжело расплачиваться», — рассказал юрист.

Министерство юстиции США сообщило о конфискации биткоинов на сумму более $3,6 млрд, которые в 2016 году были украдены в результате хакерской атаки с одной из крупнейших биткоин-бирж Гонконга Bitfinex.

Обвинения по уголовному делу о сговоре с целью отмывания краденых 119 754 биткоинов были предъявлены 34-летнему Илье Лихтенштейну и 31-летней Хизер Морган.
Стоимость изъятой цифровой валюты делает ее крупнейшей финансовой конфискацией ведомства за всю историю, заявили официальные лица.

Ранее генконсул Сергей Овсянников заявил, что россиянин Илья Лихтенштейн, арестованный в США по обвинению в отмывании украденных биткоинов на сумму в $4,5 млрд, не обращался в генконсульство России в Нью-Йорке.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть