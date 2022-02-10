Обвиняемому в криптокраже россиянину Лихтенштейну грозит пожизненное заключение

Адвокат Аркадий Бух рассказал РЕН ТВ, какое наказание грозит обвиняемому в краже биткоинов на $4,5 млрд россиянину Илье Лихтенштейну и его супруге Хизер Морган.

По словам юриста, обвинение серьезное, и супругам грозят достаточно большие сроки.

«Дело в том, что такая сумма соответствует по американским законам пожизненному заключению, поэтому ответственность достаточно серьезная за подобное преступление», — заявил Бух.

Он также рассказал, что сейчас они «отпущены, но с браслетом, то есть они должны находиться дома». Первое судебное заседание суда в Нью-Йорке уже прошло.

Следующее слушание в Вашингтоне намечено на 11 февраля. На нем судья примет решение о залоге уже в округе Колумбия, а также выдвинет полный список обвинения. По версии адвоката, может появиться дополнительная доказательная база.

«Уже на основании предъявленного обвинения очевидно, что прокуратура обнаружила, что во время и после атаки обвиняемые смешивали свои персональные данные с элементами и формами отмывания денег. Это классическая ошибка, за которую приходится тяжело расплачиваться», — рассказал юрист.

Министерство юстиции США сообщило о конфискации биткоинов на сумму более $3,6 млрд, которые в 2016 году были украдены в результате хакерской атаки с одной из крупнейших биткоин-бирж Гонконга Bitfinex.

Обвинения по уголовному делу о сговоре с целью отмывания краденых 119 754 биткоинов были предъявлены 34-летнему Илье Лихтенштейну и 31-летней Хизер Морган.

Стоимость изъятой цифровой валюты делает ее крупнейшей финансовой конфискацией ведомства за всю историю, заявили официальные лица.

Ранее генконсул Сергей Овсянников заявил, что россиянин Илья Лихтенштейн, арестованный в США по обвинению в отмывании украденных биткоинов на сумму в $4,5 млрд, не обращался в генконсульство России в Нью-Йорке.