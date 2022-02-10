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Подозреваемый в ограблении вдовы Градского раскрыл подробности преступления

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Подслушано. Акбулак/VK

Подозреваемый в разбойном нападении на вдову композитора Александра Градского Марину Коташенко уроженец Таджикистана Умеджон Жабборов раскрыл новые детали ограбления. Об этом пишет kp.ru.

По версии следствия, именно Жабборов забрал на белом Mercedes группу преступников в Апрелевке после ограбления. Его бывшая супруга рассказала, что в ограблении Жабборов участвовал «в темную».

Как сообщила женщина, ее экс-супруга позвали просто один раз «потаксовать» — забрать в определенное время, определенных людей из одного места. Чем они занимаются и остальную информацию он не знал, утверждает собеседница издания. Он был вынужден согласиться, так как за счет данной поездки «заказчики» простили ему долг в 150 тыс. рублей.

«Он не знал, что станет соучастником ограбления», — полагает бывшая супруга. Она также рассказала, что со слов Умеджона, в его автомобиль грабители уже сели без масок.

«С собой у них была только одна небольшая спортивная сумка. Поэтому Умед не понимает, как в ней могли лежать 100 млн рублей», — заключила собеседница издания.

Суд поместил Жабборова под арест до 16 марта. Других участников нападения на Коташенко ищут. Жабборова задержали с помощью системы распознавания лиц в московском метро.

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