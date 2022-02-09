В Сирии один военный погиб и пять пострадали после ракетных ударов Израиля

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев заявил, что один сирийский военный погиб, еще пять пострадали после израильских ракетных ударов. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, четыре истребителя ВВС Израиля нанесли удар по объектам в районе населенного пункта Кисва провинции Дамаск. Позже израильская армия нанесла еще 10 ударов.

«Погиб один и ранено пять сирийских военнослужащих», — сказал он.

В ночь на 9 февраля сирийская ПВО отразила воздушную атаку на Дамаск. Об этом сообщает агентство SANA. Очевидцы в социальных сетях публикуют видео, на которых слышны звуки мощных взрывов в небе.

Как сообщает Израиль, противоракетная сирена сработала в арабском городе Ум-эль-Фахм и в отдельных районах Самарии. ЦАХАЛ заявил: «Сирийская зенитная ракета «земля-воздух» взорвалась в небе на территории Израиля».