Замначальника московского ОМВД задержали из-за многомиллионной взятки

В Москве задержали подполковника полиции, заместителя начальника ОМВД по району Раменское, который подозревается в посредничестве во взяточничестве на сумму более 17 млн рублей за содействие в прекращении уголовного преследования руководства инвестиционно-строительной компании «ИСК Запад». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, к замначальника в феврале 2021 года обратился глава компании. Подполковник пообещал, что уголовное дело не возбудят, и бизнесмен передал ему деньги. Полицейский в свою очередь заплатил коллегам из подмосковного Одинцова.

Затем руководитель «ИСК Запад» передумал давать взятку и признался в содеянном. Подполковника задержали, против него возбуждено уголовное дело.

Факт передачи взятки журналистам подтвердили в пресс-службе столичного управления МВД.

«Предварительно установлено, что в 2021 году сотрудник ОМВД России по Алексеевскому району получил от гражданина и передал денежные средства должностным лицам, осуществляющим проверку коммерческой организации для принятия незаконного процессуального решения», – рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что если вина подполковника будет наказана, он понесет наказание, а его руководителя привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее бывшего начальника отделения ГИБДД Камбарского района Удмуртии арестовали по обвинению во взяточничестве.