Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Во Франции горит типография центробанка 16:48
Ивлеева отказалась от алкоголя на месяц 16:47
Moody's оценило вероятность начала военного конфликта из-за ситуации вокруг Украины 16:46
В МИД РФ заявили, что пересмотр минских соглашений грозит эскалацией в Донбассе 16:44
Слепышев о своем удалении: так поступать нельзя 16:43
Семен Елистратов выиграл бронзу на дистанции 1500 метров в шорт-треке 16:37
В Германии испугались из-за низких запасов газа в хранилищах 16:33
Захарова ответила на утверждения об «изоляции» России 16:31
Ле Пен усомнилась в желании России «завоевать» Украину 16:29
Hyundai и Kia отзовут почти 500 тысяч машин из-за риска возгорания 16:29

Замначальника московского ОМВД задержали из-за многомиллионной взятки

Замначальника столичного ОМВД задержали по подозрению в передаче взятки в 17 млн рублей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

В Москве задержали подполковника полиции, заместителя начальника ОМВД по району Раменское, который подозревается в посредничестве во взяточничестве на сумму более 17 млн рублей за содействие в прекращении уголовного преследования руководства инвестиционно-строительной компании «ИСК Запад». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, к замначальника в феврале 2021 года обратился глава компании. Подполковник пообещал, что уголовное дело не возбудят, и бизнесмен передал ему деньги. Полицейский в свою очередь заплатил коллегам из подмосковного Одинцова.

Затем руководитель «ИСК Запад» передумал давать взятку и признался в содеянном. Подполковника задержали, против него возбуждено уголовное дело.

Факт передачи взятки журналистам подтвердили в пресс-службе столичного управления МВД.

«Предварительно установлено, что в 2021 году сотрудник ОМВД России по Алексеевскому району получил от гражданина и передал денежные средства должностным лицам, осуществляющим проверку коммерческой организации для принятия незаконного процессуального решения», – рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что если вина подполковника будет наказана, он понесет наказание, а его руководителя привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее бывшего начальника отделения ГИБДД Камбарского района Удмуртии арестовали по обвинению во взяточничестве.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть