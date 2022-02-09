Британские медики рассказали о способе снизить холестерин

Семена пажитника помогают значительно снизить уровень холестерина в крови. Об этом сообщает британская газета Daily Express со ссылкой на исследование в Journal of Family Practice.

Пажитник, который относится к семейству бобовых, растет на юге Европы, в Западной Азии и в Северной Африке.

Ученые изучили различные базы данных и выяснили, что его семена обладают «статистически значительным» эффектом уменьшения холестерина на 15-33%.

Этот эффект был зафиксирован в пяти научных работах. В одном из них говорится, что листья пажитника снижают уровень холестерина на 9% после однократного применения.

По данным Daily Express, положительный эффект от употребления семян пажитника может быть связан с высоким содержанием в них клетчатки. Так, растворимая клетчатка, которая поглощает воду, способна уменьшить всасывание холестерина в кровь.

Ранее сообщалось, что замедление роста ногтей на ногах или их хрупкость могут свидетельствовать о повышенном уровне холестерина.