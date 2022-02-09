Коллега назвала возможную причину гибели проводницы, выпавшей из поезда на Урале

Коллега выпавшей из поезда и впоследствии погибшей проводницы Виктории назвала вероятную причину случившегося. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Накануне в Свердловской области 24-летняя проводница поезда, который следовал по маршруту Екатеринбург — Оренбург, выпала из вагона на ходу. Тело девушки нашли машинисты грузового состава, следовавшего за пассажирским поездом. По предварительным данным, погибшая попала под встречный состав.

Проводница по имени Ирина, коллега погибшей заявила, что Виктория «всегда все ремонтировала», и существует вероятность того, что дверь не закрывалась из-за наледи — в процессе починки двери проводница и могла выпасть на пути.

«И туалеты сама, и еще что-то сама, в этом плане она девочка очень умная, ничего не скажешь. И если был такой вариант, что открылась дверь и там наледь была, а она пыталась ее захлопнуть, то, такой вариант может быть», — предположила Ирина.

Она добавила, что «помочь» выпасть девушке никто не мог — она ехала с с бригадой, которая была ей хорошо знакома, а пассажиров в поезде не было.