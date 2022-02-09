Утечка аммиака произошла на предприятии во Владивостоке

На территории предприятия во Владивостоке произошла утечка аммиака, в результате чего эвакуировали 420 сотрудников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городскую поисково-спасательную службу.

«По предварительным данным, на территории предприятия произошла утечка аммиака, около трех литров. Общий объем хранящегося хладогена — семь тонн. Проводилась эвакуация работников цеха», — уточнили в экстренной службе.

Там добавили, что в настоящее время утечка ликвидирована, работы в цеху приостановлены на сутки. На месте работает экологическая экспертиза. Сейчас на месте ЧП концентрация вещества составляет 200 мг/м3 — это превышает допустимую норму в десять раз.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее стало известно, что при выбросе газа на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) четыре человека пострадали, все они доставлены в больницу с ожогами. Погибших нет.