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Утечка аммиака произошла на предприятии во Владивостоке

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РИА «Новости»

На территории предприятия во Владивостоке произошла утечка аммиака, в результате чего эвакуировали 420 сотрудников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городскую поисково-спасательную службу.

«По предварительным данным, на территории предприятия произошла утечка аммиака, около трех литров. Общий объем хранящегося хладогена — семь тонн. Проводилась эвакуация работников цеха», — уточнили в экстренной службе.

Там добавили, что в настоящее время утечка ликвидирована, работы в цеху приостановлены на сутки. На месте работает экологическая экспертиза. Сейчас на месте ЧП концентрация вещества составляет 200 мг/м3 — это превышает допустимую норму в десять раз.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее стало известно, что при выбросе газа на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) четыре человека пострадали, все они доставлены в больницу с ожогами. Погибших нет.

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