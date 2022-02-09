Россияне признались в обмане на собеседованиях

Почти треть россиян хотя бы раз прибегали к обману в ходе собеседований при устройстве на работу, говорится в исследовании аналитического центра университета «Синергия», результаты которого публикует РИА «Новости».

Так, 24% респондентов обманывали ради трудоустройства, но считают это невинной ложью, в то время как 69% опрошенных заверили, что вообще никогда не лгали при приеме на работу.

По данным исследования, чаще всего на собеседованиях приукрашивают действительность, когда речь заходит о личной жизни — так ответили 40% из тех, кто признался в обмане. Также респонденты говорили неправду, когда дело касалось отношений с бывшими коллегами и руководителями (23%), опыта работы (15%), навыков и компетенций (11%) и карьерных планов (7%).

По мнению 38% участников исследования, скрывать подробности своей автобиографии во время собеседования допустимо, например когда спрашивают о недостатках и слабых сторонах, о наличии подработки или об ошибках, допущенных на предыдущих местах работы.

Исследование проводилось в феврале среди 5 тысяч россиян.

Ранее сообщалось, что большинство россиян планируют сменить работу в 2022 году.