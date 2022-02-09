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В России обманутый муж пытал любовника жены и требовал от него удобрения

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Пытками и шантажом закончилась внебрачная связь жительницы села Грибского Амурской области. Об этом сообщает telegram-канал Amur Mash.

Населенный пункт посетил бизнесмен из Иркутска. У него завязались романтические отношения с замужней местной жительницей, о чем узнал ее супруг.

Обманутый муж попросил соперника подвезти его, а когда они доехали до поля, связал, бросил на заднее сиденье и пытал полтора часа. Он требовал компенсации за моральный ущерб в три млн рублей, а также большое количество удобрений. Их ему нужно было на сумму 5 млн рублей. Пленник согласился на условия.

Как только он освободился от веревок, то пересел за руль автомобиля и поехал в полицию.

Обманутому супругу грозит тюремный срок.

Ранее сообщалось, что жительница Красноярского края устроила самосуд над 17-летней любовницей супруга. По словам пострадавшей девушки, все произошло в августе 2020 года — тогда женщина узнала об изменах 26-летнего мужа Дениса. После этого сибирячка вместе с подругами вывезла девушку в лес, заставила раздеться и извиняться, ползая по земле. Школьница написала заявление в полицию, однако дело завели против Дениса, который, как выяснил региональный СК, вступал в интимную связь с девушкой, когда ей было еще 15 лет.

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