В Абу-Даби произошли два взрыва

В Абу-Даби произошел двойной взрыв в отеле. Происшествие попало на видео. Местные жители обеспокоены тем, что это могло быть попаданием ракеты в здание, пишет Express.

На кадрах с места происшествия видно горящее здание. Некоторые очевидцы утверждали, что по нему была выпущена ракета. На других кадрах видно, как к месту происшествия спешили службы экстренной помощи.

Управление гражданской обороны Абу-Даби заявило, что причиной пожара стал взрыв газового баллона в здании на улице Хамдан. Команды гражданской обороны ОАЭ подтвердили, что никто не пострадал, и пожар находится под контролем.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что взрыв произошел в 20 км от отеля бразильской футбольной команды «Палмейрас», которая принимает участие в клубном чемпионате мира УЕФА. Несколько полицейских машин и машин скорой помощи были замечены припаркованными вдоль центральной дороги у отеля.

В свою очередь журналистика #BandJornalismo сообщила, что это была атака беспилотника, организованная террористами.