В Рособрнадзоре рассказали, как будет меняться ЕГЭ

В Рособрнадзоре рассказали, что Единый госэкзамен (ЕГЭ) не будет меняться кардинально, решения будут приниматься вдумчиво и последовательно. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Существующий формат ЕГЭ преобразуется в соответствии с предложениями и замечаниями от профессионалов и общественности, указали в Рособрнадзоре. Также добавили, что вся информация внимательно рассматривается, это является залогом развития и совершенствования экзаменационных процедур.

«Этот формат наиболее объективно оценивает соответствие полученных в школе предметных знаний требованиям ФГОС и дает равные возможности всем абитуриентам из каждого уголка нашей страны. Считаем, что важно сохранять баланс и подходить к изменениям вдумчиво, последовательно и заблаговременно», — заключили в ведомстве.

В Рособрнадзоре добавили, что решается вопрос об усилении роли портфолио абитуриента. В нем должны будут быть продемонстрированы учебные и внеучебные достижения. Отмечается, что это позволит увеличить вклад в большие государственные задачи — развитие волонтерства и творческих способностей детей, а также развитие детско-юношеского спорта.

В портфолио могут войти результаты различных конкурсов и олимпиад.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что считает, необходимым отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для школьников. Он полагает, что ЕГЭ провоцирует рост платных услуг в образовании и социальное неравенство между школьниками. Кроме того, заявил политик, возможность любому школьнику поступить в любой российский вуз, в том числе в московские и питерские университеты, — это иллюзия.