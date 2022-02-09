В России не остановлена плановая медицинская помощь детям из-за COVID-19

В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что оказание плановой медицинской помощи детям из-за пандемии коронавируса останавливаться не будет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Плановая медико-санитарная помощь будет оказываться также пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, нуждающимся в гемодиализе людям.

В министерстве указали, что пандемия не станет поводом для появления каких-либо ограничений на выдачу направлений на высокотехнологичную медицинскую помощь, а также на получение льготных лекарств.

Ранее российское правительство утвердило постановление о внесении изменений в базовую программу обязательного медицинского страхования. Согласно документу, главы регионов страны в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки из-за пандемии могут приостановить оказание плановой амбулаторной медицинской помощи лишь по некоторым направлениям.

Ранее сообщалось, что сокращение плановой медицинской помощи детям в Москве не касается неотложных состояний.