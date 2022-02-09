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Johnson & Johnson приостановила производство вакцины от COVID-19

NYT: Johnson & Johnson закрыла единственный завод, производящий вакцину от COVID-19

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Lucy Nicholson/Reuters

Компания Johnson & Johnson временно приостановила производство вакцины от коронавируса, сообщает газета The New York Times.

По информации источников, знакомых с этим решением, несмотря на то, что компания и так отстала в поставках вакцины в развивающиеся страны, в конце 2021 года она закрыла свой единственный завод, выпускающий вакцину от коронавируса, — в городе Лейден (Нидерланды). Вместо этой вакцины предприятие начало производить «экспериментальную, но потенциально более прибыльную вакцину для защиты от неродственного вируса». Уточняется, что производство будет восстановлено «через несколько месяцев».

Как полагает источник издания, из-за перерыва в производстве объемы поставок вакцины могут сократиться на несколько миллионов доз. По информации издания, решение Johnson & Johnson ошеломило представителей Африканского союза и информационного центра COVAX, инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19. Руководители этих организаций узнали об остановке производства от журналистов The New York Times.

В конце прошлого года The Washington Post сообщала, что в США могут запретить вакцину Johnson & Johnson из-за образования тромбов.

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