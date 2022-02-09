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Россияне стали чаще отменять и переносить путешествия

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С середины января в службе поддержки Ozon Travel зафиксировали рост числа обращений, связанных с обменом и возвратом билетов, сообщили в компании «Газете.Ru».

Как рассказал генеральный директор Ozon Travel Михаил Осин, обмен и возврат билетов является самой частой причиной обращения в службу поддержки, и за последнюю неделю число таких звонков возросло на 40%. Согласно наблюдениям операторов, люди переносят или отменяют путешествия именно по причине болезни.

«Если есть официальное подтверждение диагноза, которое совпадает с датами поездки, то есть шансы оформить возврат на всех пассажиров, летящих одним рейсом», — добавил он.

Среди других популярных причин связаться со службой поддержки по 10% занимают вопросы по билету и поездке, изменение расписания и вопросы онлайн-регистрации, 5% — просят изменить паспортные данные пассажиров, 3% задаются вопросом «Почему аннулировали мой заказ?» и 2% интересуются подробностями, связанными с коронавирусом и ПЦР-тестами. Большая часть вопросов отпадет на этапе общения с чат-ботом, и данная статистика отражает только общение с операторами.

Ранее сообщалось, что почти 90% россиян, несмотря на пандемию, собираются путешествовать в 2022 году.

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