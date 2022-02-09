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Россиянам рассказали, как готовка влияет на отношения в паре

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Около половины опрошенных россиян (43%) периодически готовят вместе с партнером, а каждая десятая пара регулярно проводит так досуг. Причем у каждой второй пары идеальное совпадение в кулинарных предпочтениях (53%). Такой результат следует из исследования онлайн-ритейлера Самокат, оказавшегося в распоряжении «Газеты.Ru».

Согласно данным исследования, 87% женщин и 49% мужчин регулярно готовят для своего партнера. Каждый второй россиянин проводит время на кухне каждый день (53%). Совсем не готовят для своего партнера только 3% опрошенных. Чаще об этом заявляли мужчины (11% мужчин против 1% женщин).

В любви к готовке призналась каждая вторая женщина (50%) и более трети мужчин (37%). В то же время, среди женщин оказалось больше тех, кто не любит готовить и делает только самые простые блюда (16% женщин против 13% мужчин).

Большинство россиян (66%) хотели бы, чтобы партнер хорошо готовил, но это не станет решающим фактором для построения отношений. Об этом заявили 68% женщин и 54% мужчин. Кулинарные способности партнера оказались важны только для 14% опрошенных.

Россияне любят, когда партнер готовит для них — об этом заявило 70% опрошенных. А каждый третий мужчина и каждая шестая женщина считают, что приготовление еды партнером — один из главных показателей заботы в отношениях.

Кулинария нечасто становится поводом для ссор в паре. По результатам опроса, только пятая часть россиян спорили с партнером из-за приготовления еды. Причем у женщин конфликты на этой почве возникают в два раза реже, чем у мужчин (42% мужчин и 21% женщин).

В опросе приняли участие 1493 человека из 23 городов России.

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