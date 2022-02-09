Россияне рассказали, как экономят в путешествиях с помощью кешбэка

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip узнал у своих клиентов, как им удается экономить во время поездок по России, используя программу государственного туристического кешбэка в 20%. Опрос есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Получить компенсацию за поездки по России можно уже в течение двух недель, но эта возможность нравится меньше, чем половине опрошенных (41%). Только 17% сумели воспользоваться этим предложением ранее, а 83% еще знакомятся с ним.

Большинство, или 74%, пока не собираются отправляться в поездку по программе. Четверть, или 26%, готовы использовать такой шанс. Из них 42% хотят поехать в путешествие уже в феврале-марте, а остальные 58% считают, что этот период не подходит для поездки. Думают отложить отпуск до апреля, когда станет потеплее, 60% респондентов.

Отвечая на вопрос, куда бы отправились по этой программе, треть респондентов называли Сочи. Также часто указывали города Крымского полуострова, Казань, Алтай, Иркутск (его окрестности и Байкал), Калининград и локации на Дальнем Востоке. Чаще всего в такой поездке туристы готовы провести пять или семь дней — эти варианты называли по 24% путешественников, три дня — 20%, остальные предпочли бы отдохнуть более недели.

Меньшей части (35%) кажется, что программа позволит им организовать более дорогой отпуск за счет получения кешбэка. При условии возврата 20% от стоимости проживания, некоторые (33% опрошенных) выберут, например, отели повышенного комфорта.

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