В ЕС прокомментировали новость Bloomberg о «вторжении России на Украину»

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз считает сообщение агентства Bloomberg о «вторжении России на Украину» ошибкой «с коротким сроком жизни». Об этом он сообщил ТАСС.

«Она не вызвала особого резонанса и не привлекла внимания СМИ», — добавил он.

Ранее агентство Bloomberg на своем сайте выпустило заголовок о «вторжении» России на Украину, затем признало ошибку и удалило его, сообщается на сайте агентства.

Как пишут американские СМИ, пользователям, которые «нажимали на сногсшибательную историю», показывали страницу с ошибкой.

По словам Ольги Лаутман, российского аналитика, которая разместила скрин в Twitter, вводящий в заблуждение заголовок о российско-украинском конфликте оставался на главной странице Bloomberg в течение 30 минут.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал удаленную публикацию агентства Bloomberg о начале «российского вторжения» на Украину. По его словам, данное сообщение американского информагентства говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада.