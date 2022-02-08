Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Россия занимает седьмое место в медальном зачете ОИ после пятого дня соревнований 17:54
Кошка женщины отправляет ее коллегам загадочные сообщения 17:53
Fitch назвало маловероятным сценарий нападения России на Украину 17:50
Новый кроссовер Mazda впервые показали на видео 17:49
Зеленский заявил, что не знает «субъекта» в Европе, который мог бы давить... 17:49
TikTok запретит детям смотреть взрослый контент 17:47
Франция выделит Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи 17:43
Семья Гуччи, недовольная голливудским «Домом Gucci», снимет свой фильм 17:43
Ковальчук: у нас нет гарантий, что будем играть со Швейцарией без масок 17:41
Раскрыта сумма активов Tesla в биткоинах 17:37

ФАС сравнила цены на ПЦР-тесты в разных регионах

ФАС: в некоторых регионах цены на ПЦР-тесты завышены

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Среднестатистическая стоимость ПЦР-тестирования в России составляет порядка 1345,55 руб., но в некоторых регионах страны цены на услугу в государственных лабораториях превышают норматив. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы по итогам проведенной ведомством проверки.

«В ряде регионов размер платных услуг в государственных лабораториях превышает средний норматив финансовых затрат для оплаты медицинской помощи в рамках реализации базовой программы ОМС. В связи с этим ФАС России считает целесообразным рекомендовать субъектам провести анализ тарифов на ПЦР-исследования и забор биоматериала в государственных лабораториях и обеспечить приведение цен в соответствие с указанным нормативом с учетом коэффициента дифференциации, установленного для субъектов РФ», — сказали в ФАС.

По данным проверки, стоимость ПЦР-теста варьируется от 440 (ЦФО, СКФО) до 3483 руб. (УФО). В среднем по стране эта услуга стоит 1345,55 руб. без учета цены на забор биоматериала (плюс 250–350 руб.).

Ведомство собирается создать методику установления рекомендованных предельных цен на услугу в частных лабораториях, а также провести мероприятия по расширению присутствия коммерческих лабораторий в регионах, где их мало или вообще нет.

Согласно данным аналитической компании DSM Group, в России на фоне роста заболеваемости выросли продажи экспресс-тестов на коронавирус. Розничные продажи этого товара за первые три недели 2022 года продемонстрировали прирост как в денежном, так и в количественном выражении. К концу января россияне купили в аптеках более 48,1 тыс. экспресс-тестов на 106,9 млн руб. Годом ранее за аналогичный период было продано около 10 тыс. тестов на 17,79 млн руб.

Выросший спрос на экспресс-тесты в январе 2022 года подтвердили и представители дистрибьютеров продукции. В компании «Р-Фарм» заявили о росте спроса тестов для самостоятельного использования в домашних условиях. Также эту информацию подтвердил фармдистрибьютор «Ирвин», отметив, что до этого всплеск на товар был в июне-июле 2021 года.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть