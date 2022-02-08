ФАС сравнила цены на ПЦР-тесты в разных регионах

Среднестатистическая стоимость ПЦР-тестирования в России составляет порядка 1345,55 руб., но в некоторых регионах страны цены на услугу в государственных лабораториях превышают норматив. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы по итогам проведенной ведомством проверки.

«В ряде регионов размер платных услуг в государственных лабораториях превышает средний норматив финансовых затрат для оплаты медицинской помощи в рамках реализации базовой программы ОМС. В связи с этим ФАС России считает целесообразным рекомендовать субъектам провести анализ тарифов на ПЦР-исследования и забор биоматериала в государственных лабораториях и обеспечить приведение цен в соответствие с указанным нормативом с учетом коэффициента дифференциации, установленного для субъектов РФ», — сказали в ФАС.

По данным проверки, стоимость ПЦР-теста варьируется от 440 (ЦФО, СКФО) до 3483 руб. (УФО). В среднем по стране эта услуга стоит 1345,55 руб. без учета цены на забор биоматериала (плюс 250–350 руб.).

Ведомство собирается создать методику установления рекомендованных предельных цен на услугу в частных лабораториях, а также провести мероприятия по расширению присутствия коммерческих лабораторий в регионах, где их мало или вообще нет.

Согласно данным аналитической компании DSM Group, в России на фоне роста заболеваемости выросли продажи экспресс-тестов на коронавирус. Розничные продажи этого товара за первые три недели 2022 года продемонстрировали прирост как в денежном, так и в количественном выражении. К концу января россияне купили в аптеках более 48,1 тыс. экспресс-тестов на 106,9 млн руб. Годом ранее за аналогичный период было продано около 10 тыс. тестов на 17,79 млн руб.

Выросший спрос на экспресс-тесты в январе 2022 года подтвердили и представители дистрибьютеров продукции. В компании «Р-Фарм» заявили о росте спроса тестов для самостоятельного использования в домашних условиях. Также эту информацию подтвердил фармдистрибьютор «Ирвин», отметив, что до этого всплеск на товар был в июне-июле 2021 года.