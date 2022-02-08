В Минздраве назвали срок действия ковид-сертификата на основании теста на антитела

В пресс-службе Минздрава России заявили, что срок действия ковид-сертификата, полученного на основании результатов теста на антитела к коронавирусу, составит 6 месяцев. Об этом сообщает ТАСС.

«Сертификат будет сформирован единоразово при наличии на Едином портале госуслуг информации о результатах проведенного теста на антитела к COVID-19 не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале госуслуг. Тест на антитела может быть сделан в любой лицензированной лаборатории. Сертификат в этом случае будет действовать шесть месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что сертификат о вакцинации против COVID-19 или перенесенной инфекции будет дополнен сведениями о положительных результатах теста на наличие антител.

Уточняется, что изменения вступят в силу начиная с 21 февраля 2022 года.

Кроме того, с 21 февраля 2022 года QR-код можно будет получить по результатам теста на антитела.