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В профсоюзе «Учитель» не видят смысла в посте уполномоченного по правам учителей

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Член профсоюза «Учитель», преподаватель русского языка и права Всеволод Луховицкий в беседе с «Газетой.Ru» назвал бессмысленным предложение вице-спикер Госдумы Бориса Чернышова ввести пост уполномоченного по правам учителей.

«При нынешнем законодательстве, системе управления школой и образованием никакой уполномоченный проблем нарушения трудовых прав учителей не решит. Потому что в большинстве случаев он будет встречаться с тем, что нарушения происходят строго по закону, а менять законы уполномоченный не уполномочен», — заявил Луховицкий.

По его словам, в первую очередь нарушаются трудовые права учителя: педагоги перерабатывают, не получают справедливую заработную плату, вынуждены выполнять работы, которые по закону и по трудовому договору выполнять не должны.

«Плюс ко всему — нарушение педагогического творчества. Я не уверен, что в случае с увольнением сотрудницы гимназии №168 Санкт-Петербурга речь идет именно об этом, но то, что сейчас все учебные программы должны соответствовать одной закрепленной при ФГОСах, это нарушение педагогического творчества. И это то, из-за чего будут страдать все хорошие школы, где учителя пытаются преподавать нестандартно», — считает Луховицкий.

Член профсоюза также отметил, что школа полностью зависит от своего учредителя, и если учредитель захочет, к примеру, уволить директора образовательного учреждения, «никакой уполномоченный этому помешать не сможет».

«Я считаю, что проблемы должны решать учителя, организованные в независимые профсоюзы. Они должны требовать от работодателей и от представителей государства изменения законодательства. По нынешнему законодательству никакие уполномоченные по правам учителей ничего сделать не сумеют», — констатировал Луховицкий.

Как стало известно ТАСС, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил на имя заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой письмо с предложением ввести в России институт уполномоченного по правам учителей. С инициативой депутат выступил после инцидента с петербургской учительницей Серафимой Сапрыкиной. Ей пришлось уйти по собственному желанию с должности педагога-организатора за чтение учащимся 10 класса стихов «врагов народа» и «пособников фашистов» Александра Введенского и Даниила Хармса.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал восстановить в должности Сапрыкину и отметил, что административные работники должны «более чутко относиться к педагогам». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также прокомментировал ситуацию с увольнением учительницы. По его мнению, информация нуждалась в проверке, так как «сейчас такое количество неточной или просто лживой информации, что прямо сиюминутно реагировать на нее — дело незавидное».

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