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В Петербурге возбудили уголовные дела из-за некачественной уборки города зимой

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге возбудили уголовные дела из-за плохой уборки улиц города от снега и льда, сообщает городская прокуратура.

«В настоящее время на основании полученных материалов прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре Петербурга также подтвердили, что 8 февраля полицейские проводят обыски, а также другие следственные и процессуальные действия, связанные с соблюдением законодательства при организации уборки снега, а также очистки кровель домов.

В ведомстве уточнили, что результаты расследования по уголовным делам поставлены на контроль в аппарате прокуратуры Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыски по нескольким десяткам адресов жилкомсервисов и дорожных предприятий Санкт-Петербурга. По предварительным данным, в следственных мероприятиях по 60 адресам участвуют около 200 сотрудников полиции, следствия и СОБРа. Причиной обысков называется некачественная уборка снега в городе.

Жители Петербурга жалуются на работу коммунальщиков с декабря 2021 года, горожане получают травмы из-за неубранного снега и ледяного коллапса. В ответ власти Петербурга сообщают о нехватке дворников и административный хаос — за уборку разных частей города отвечают различные организации. Кроме плохой уборки снега и льда с улиц, горожане недовольны несвоевременным вывозом мусора.

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