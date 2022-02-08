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Участвовавший в челлендже врач рассказал, что не все медики хотят «танцевать на камеру»

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Александр Патрин/РИА «Новости»

Медики из 11 городов России провели флешмоб в поддержку пациентов. В съемках видеоролика приняли участие врачи из Владимира, Краснодара, Кемерово, Нижнего Новгорода, Рязани, Улан-Удэ, Саратова, Кызыла, Казани, Новосибирска и Якутска. Участник челленджа, нейрохирург Владимирской областной клинической больницы Андрей Фионин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что не все врачи готовы участвовать в танцевальных флешмобах.

«Это идея руководства больницы снять челлендж, как когда-то сняли пожарные. Меня пригласили в виду того, что я был замечен в снятии роликов в своем блоге. Участвовать понравилось. Когда будут новые идеи, что-то точно отснимем. Идей много, но врачи сами по себе люди консервативные, мало кто готов танцевать на камеру. Я и колопроктолог Всеволод Осипов поддержали с удовольствием. Сняли быстро, нашей задачей было отснять первые 4 секунды ролика. Все уже было спланировано, кто где стоит и что делает. Поэтому 30 минут нам хватило, чтобы отснять несколько кадров и пойти дальше выполнять свои прямые обязанности», — сказал он.

По словам Фионина, он ожидал, что коллеги из других больниц тоже примут участие в флешмобе.

«Сейчас время активности в социальных сетях возрастает, в том числе и со стороны врачей. Врачи ведут блоги, показывают свою работу, тем самым повышают лояльность к своим пациентам. К тому же это шанс сделать что-то интересное в пучине своих рутинных дел, разнообразить, так скажем, быт», — заключил он.

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