В России за сутки госпитализированы 20 185 пациентов с COVID-19

В России за минувшие сутки число госпитализированных с коронавирусом пациентов составило 20 185 человек, что на 86,2% больше по сравнению с 7 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

За минувшие сутки в стране выписали 81 188 выздоровевших после коронавируса, также было выявлено 165 643 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, подтверждено 698 летальных исходов.

Наибольшее число заражений коронавирусом зарегистрировано в Москве (12 902) и Санкт-Петербурге (11 014).

В общей сложности в России с начала пандемии коронавируса выявлено 13 147 666 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 336 721 летальный исход, выздоровели 10 706 142 человека.

Ранее сообщалось, что эффективность российской вакцины «КовиВак» против нового штамма коронавируса «омикрон» составила более 60%.