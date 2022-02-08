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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В России за сутки госпитализированы 20 185 пациентов с COVID-19

В России число госпитализаций пациентов с COVID-19 увеличилось за сутки на 86,2%

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В России за минувшие сутки число госпитализированных с коронавирусом пациентов составило 20 185 человек, что на 86,2% больше по сравнению с 7 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

За минувшие сутки в стране выписали 81 188 выздоровевших после коронавируса, также было выявлено 165 643 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, подтверждено 698 летальных исходов.

Наибольшее число заражений коронавирусом зарегистрировано в Москве (12 902) и Санкт-Петербурге (11 014).

В общей сложности в России с начала пандемии коронавируса выявлено 13 147 666 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 336 721 летальный исход, выздоровели 10 706 142 человека.

Ранее сообщалось, что эффективность российской вакцины «КовиВак» против нового штамма коронавируса «омикрон» составила более 60%.

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Коронавирус 2019-nCoV
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