В прокуратуре оценили высказывание депутата Михайлова о «казни зоозащитников»

Прокуратура Забайкалья отказалась возбуждать дело из-за высказывания депутата законодательного собрания Александра Михайлова о «казни зоозащитников», сообщает портал «Чита.ру».

В ведомстве отметили, что в период с 25 по 28 января в прокуратуру поступило 76 заявлений с требованием привлечь Александра Михайлова к ответственность по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление».

Прокуратура не нашла в высказываниях Михайлова попыток кого-либо оскорбить — сам депутат заявил, что не имел намерений оскорбить зоозащитников.

Ранее призвавший отстреливать бродячих собак депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов объяснил свои слова.

Он заявил, что сказанные им слова о необходимости отстреливать «бродячих» собак и «ставить к стенке» защитников бездомных животных были произнесены в эмоциональном порыве.

По словам Михайлова, наиболее простым путем решения проблемы с бездомными собаками стала бы мера о передаче животных в приюты, а в случае, если в течение двух недель не появится хозяин, — о последующей эвтаназии.