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Дочь Немцова в 19 лет выходит замуж второй раз

StarHit написало о втором возможном замужестве 19-летней Дины Немцовой

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

После развода, которым закончился первый брак Дины Немцова, дочери убитого политика Бориса Немцова, 19-летняя девушка стала реже рассказывать о личной жизни в социальных сетях. Тем не менее, она сообщила, что у нее есть молодой человек, с которым она познакомилась в Сети. Как пишет издание StarHit, его личность пока неизвестна.

На вопросы поклонников, почему девушка не активна в Instagram, Немцова дала ответ: «Стала реже выходить в сториз в выходные, потому что посвящаю их семье и близким и редко отвлекаюсь на телефон. В эту субботу мы с женихом ездили в подмосковный отель на мастер-класс по аутентичному общению и вкуснейшее барбекю».

На безымянном пальце дочери политика поклонники опять заметили кольцо с бриллиантом, которое похоже на помолвочное, пишет издание.

Также студентка рассказала о своих прошлых отношениях. «Мы развелись. Причину я называть не буду», — заявила Немцова. Она добавила, что причина достаточно весомая, чтобы «выйти из четырех лет отношений и брака без сомнений».

При этом дочь Бориса Немцова добавила, что с экс-супругом Димой сохраняет нейтральный отношения. Она также предупредила подписчиков, что, если они увидят в Сети интервью на тему их развода, «то это фейк». Девушка подчеркнула, что с бывшим мужем они договорились не комментировать эту тему.

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