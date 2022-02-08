Жителя Ямала обвинили в том, что он замуровал шумного соседа в собственной квартире

В городе Ноябрьскe Ямало-Ненецкого автономного округа местные жители в социальных сетях сообщили, что мужчина замуровал слишком шумного соседа в его же квартире. Об этом пишет РИА Новости.

Злоумышленник якобы замуровал дверь монтажной пеной. Причиной конфликта стало то, что молодой сосед включал днем музыку на полную громкость, а на замечания и уговоры не реагировал.

При этом и другие соседи жаловались в полицию, но там им ответили, что шуметь нельзя только после 22:00.

В итоге один из отчаявшихся жителей дома замуровал любителя громкой музыки.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

Ранее офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона принес официальные извинения королеве Елизавете II за вечеринку, проведенную в ночь перед похоронами ее мужа, герцога Филиппа Маунтбеттена. По информации журналистов, вечеринка произошла 16 апреля 2021 в честь ухода с работы двух сотрудников британского правительства. Работники аппарата правительства закупали в близлежащем от Даунинг-стрит, 10 магазине крепкий алкоголь «чемоданами», включали громкую музыку и сломали качели сына Джонсона.