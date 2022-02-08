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Минпромторг: в России разрабатывают тесты, выявляющие конкретный штамм коронавируса

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Минпромторге заявили, что в настоящее время некоторые российские производители тестов на SARS-CoV-2 работают над созданием тестов, позволяющих определять штамм коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Безусловно, все тест-системы позволяют выявлять коронавирус SARS-CoV-2 по различным показателям — острая стадия или наличие антител, в том числе при заболевании новым штаммом «омикрон». В настоящее время некоторыми компаниями-производителями данной продукции ведутся работы по возможности дифференцирования различных штаммов», — рассказали в пресс-службе.

В повышении эффективности тестов заинтересованы Минздрав и Роспотребнадзор, которые мониторят распространение вариантов коронавируса по стране, отметили там.

В Минпромторге напомнили, что в настоящее время в России используются такие методы выявления SARS-CoV-2, как ПЦР (полимеразная цепная реакция), ИФА (иммуноферментный анализ), ИХА (иммунохроматографический анализ), метод изотермальной амплификации и определение вируснейтрализующих антител.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ПЦР-тесты российского производства способны определить новую разновидность «омикрон»-штамма коронавируса BA.2.

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