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Юристы раскрыли самые распространенные схемы обмана у ритуальщиков

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Юрист в сфере ритуальных услуг Елизавета Потемкина и член Ассоциации юристов России, адвокат Максим Калинов в разговоре с «Газетой.Ru» назвали самые распространенные схемы обмана, которые используют сотрудники недобросовестных ритуальных агентств.

Так, наиболее часто агенты ритуальных служб приходят в дом к потенциальным клиентам без вызова. Например, наносят визит еще до приезда скорой помощи и полиции, либо приезжают вместе с ними.

«Нужно четко понимать, что информация о смерти ими была получена незаконно – через третьих лиц», — отметила Потемкина.

Как добавил Калинов, также «черные агенты» среди ритуальщиков часто требуют заплатить за услуги, которые и без этого выполняются бесплатно.

«Речь идет, например, о транспортировке тела, за которую якобы лучше доплатить, если желаете, чтобы оно доехало быстро и без «соседей», <...> намекая на то, что все будет включено и в лучшем виде: и вскрытие, и проход на кладбище и другие сборы, которые оплаты и вовсе не предполагают», — сказал Калинов.

Ранее сообщалось, что Госдума впервые с 1996 года может принять новый закон о похоронном деле. Предполагается, в частности, что ритуальные агентства внесут в соответствующий реестр.

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