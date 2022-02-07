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Врач перечислил признаки повторного заражения «омикроном»

Врач Ершов объяснил: при повторном заражении «омикроном» люди чувствуют себя разбитыми

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Изменения в симптомах коронавируса будут проходить в четыре стадии, и сейчас человечество проходит третью. Об этом рассказал доктор медицинских наук практикующий врач Антон Ершов, сообщает Life.

«Вначале это была пневмония тяжелая, потом была кишечная форма инфекции, очень многие прошли через нее, сейчас это переходит в ОРВИ в связи с появлением «омикрона», а дальше это будет синдром хронической усталости. Это то, что я сейчас вижу у людей, болеющих «омикроном» второй раз. Они не переносят инфекцию как таковую, у них даже ни респираторных проявлений нет, ни насморка, ни боли в горле. Они просто чувствуют себя усталыми и разбитыми», — сказал специалист.

По его словам, некоторые из заболевших принимают эти признаки за постковидный синдром, однако это повторное заражение коронавирусом. Ершов также отметил, что многие пациенты считают «омикрон» другим заболеванием.

«Люди начали думать, что появился новый вирус. Это, конечно, забавно. Многие стали говорить: «Я ковидом болел, а «омикроном» еще нет», — пояснил врач.

Ранее британская газета Express писала, что наличие головной боли может свидетельствовать о проблемах с дыханием при «омикрон»-штамме коронавируса. По словам медиков, продолжительные головные боли при коронавирусе бывают у тех пациентов, кто до заражения часто жаловался на подобный недуг. Однако от этого симптома никто не застрахован, и он может проявиться у любого человека даже после выздоровления.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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