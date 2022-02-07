США предупредили о скором «ошеломляющем» ударе от природы

Глобальное потепление и рост населения приведут к большим ущербам от наводнений в США уже к середине XXI века. Об этом сообщает портал Phys.org.

«Риск подтоплений на Западе уже неприемлемо высок. Изменение климата и рост населения угрожают значительно увеличить потери от этих катаклизмов», — подчеркнул профессор по гидрологии Пол Бейтс.

Ученые отмечают, что рост температуры на планете может привести к 25-процентному увеличению ущерба от наводнений в США. В текущий момент Штаты ежегодно теряют около $32 млрд от этого природного явления. К 2050 году данный показатель может вырасти до $40 млрд. Основная часть этой суммы ляжет на беднейшие слои населения.

Ранее климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ им. Вернадского Владимир Рябов предупредил, что человечество ждут катастрофические природные изменения, если в ближайшие 30 лет средняя температура на Земле повысится больше, чем на полтора градуса.

Ученый указал, что за последние 40 лет потепление на планете оказалось сильнее, чем когда-либо: средняя температура увеличилась на два градуса. При этом причина изменений не только в деятельности людей, а в природных процессах.