Россиянам перечислили тревожные проявления постковидного синдрома

Кандидат медицинских наук, невролог клиники HADASSAH MOSCOW группы компаний «Медскан» Натан Давидов рассказал, что общая слабость организма, нарушение сна, когнитивные расстройства в виде снижения памяти и умственной работоспособности, ухудшение обоняния — все эти симптомы говорят о наличии постковидного синдрома. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Давидов подчеркнул, что повреждения структур мозга происходят на молекулярном и клеточном уровнях. Из-за этого пациент страдает от таких симптомов. Людям с подобными проявлениями в основном проводят МРТ головного мозга, подчеркнул невролог.

«Часто такие пациенты жалуются на ухудшение памяти, например, им очень долго приходится выполнять какую-либо работу, которую ранее они делали очень быстро, или же не могут вспомнить имя человека, с которым они знакомы. Все данные симптомы являются причиной обращения к врачу-неврологу», — рассказал Давидов.

Он подчеркнул, что в подобных ситуациях специалисты рекомендуют проводить когнитивный тренинг — упражнения для улучшения работы когнитивной функции.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Газете.Ru», что самую надежную защиту от COVID-19 дает клеточный иммунитет, врожденный уровень которого высок у детей — однако теперь коронавирус сумел адаптироваться и стать для них заразным.