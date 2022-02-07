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В петербургской гимназии прокомментировали увольнение учителя после чтения Хармса

Петербургская гимназия опровергла данные, что Хармса и Введенского назвали врагами народа

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В администрации Центрального района со ссылкой на слова директора гимназии Светланы Лебедевой заявили, что в администрации гимназии №168 в Петербурге, где возник скандал с увольнением педагога Серафимы Сапрыкиной, не называли поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского «врагами народа». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Никаких фраз о том, что Хармс и Введенский являются «врагами народа» или «пособниками фашистов», конечно же, не было», — заявили в администрации района.

Там отметили, что учитель без согласия с руководством гимназии изменила тему урока для учеников старших классов.

«Директором школы Лебедевой С.А. была организована беседа с Сапрыкиной С.О. о необходимости придерживаться уже утвержденного учебного плана, а все будущие изменения должны согласовывать в установленном порядке», — говорится в публикации.

В администрации подчеркнули, что взяли Сапрыкину на работу в августе 2021 года на должности педагога-организатора, библиотекаря, учителя внеурочной деятельности ФГОС.

Ранее стало известно, что руководство гимназии №168 в Санкт-Петербурге заставило учительницу Серафиму Сапрыкину уволиться из-за того, что она читала на уроке в десятом классе стихи поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса.

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