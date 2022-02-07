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Ученик рассказал о жалобах родителей на директора, уволившую учительницу за стихи Хармса

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Ученик гимназии №168, где педагога уволили за чтение стихов Хармса и Введенского десятиклассникам во время урока, Михаил Федоров рассказал «Газете.Ru», что родители часто жаловались на директора.

«Наше руководство очень спорное, его очень много критикуют. Судя по тому, что я слышу подавляющее большинство не любит нашего директора. Очень часто слышу, что с ней родители не согласны в вопросах компетентности некоторых учителей, несменяемости людей на должности директора, жалуются на столовую, форму учеников и протекающие потолки», — сказал он.

По словам Федорова, уволенный педагог была библиотекарем гимназии, но иногда вела тематические классные часы.
«На мероприятиях о войне выглядела очень патриотично. Она никогда не выглядела так, будто поддерживает фашизм или нацизм. Она была спокойной и доброй. Достаточно сдержанной. Лично мне кажется, что мы все недостаточно знаем о ситуации, чтобы конкретно судить о данном происшествии. Может это не первый случай», — пояснил школьник.

Ранее руководство гимназии №168 в Санкт-Петербурге заставило учительницу Серафиму Сапрыкину уволиться из-за того, что она читала на уроке в десятом классе стихи поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса. Экстренное совещание в декабре собрала директор школы и заявила, что эти поэты были «врагами народа» и «пособниками фашистов». По версии учительницы, после этого Сапрыкину попросили написать заявление об уходе.

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