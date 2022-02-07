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Подозреваемый в убийстве «Мисс-Кузбасс 2010» супруг показал место преступления

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Супруг «Мисс-Кузбасс 2010» Александр Попов, которого подозревают в убийстве Ксении Сапожковой, показал место преступления и дал показания. Видеоролик распространил Следственный комитет РФ.

«Дошел до машины, взял лопату, вернулся, начал копать», — рассказал мужчина.

11 января Попов заявил в полицию о пропаже супруги. По его словам, она улетела в Дубай, но перестала выходить на связь. Однако позже, когда выяснилось, что женщина не пересекала границу, мужчина сознался, что убил супругу, расчленил ее тело и выбросил останки в реку Десну.

Водолазы ничего не нашли на указанном им месте, после чего он стал отрицать вину и отказался свидетельствовать против себя. Попова задержали, а после арестовали на два месяца. Мужчина скрывал свое преступление в течение полугода. Родственники обвиняемого не верят в его виновность, несмотря на признательные показания. Что могло послужить мотивом для убийства, не уточняется.

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