Гинцбург развеял популярный миф об иммунитете после COVID-19

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что иммунитет человека после COVID-19 не обладает очень хорошей защитой от новых штаммов, а надолго защитить можно только при помощи вакцинации и бустера.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт», Спутник М» и «Эпиваккорона-Н».

Как Гинцбург сообщал ранее, из-за быстрого распространения штамма «омикрон» увеличивается вероятность появления новой, более опасной, мутации вируса. Таким образом, «омикрон» не станет «естественной вакциной», спасти от пандемии может только прививка, отметил глава центра.

Между тем в ВОЗ заявили, что «омикрон» может положить конец пандемии коронавируса в Европе. По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, некоторое время после резкого роста случаев этого варианта COVID-19 в Европе может существовать глобальный иммунитет, который выработается благодаря вакцинам, в результате заражения или из-за сезонных особенностей.