В Центре Гамалеи заявили о значительной доле заболевших «омикроном» в Москве

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в Москве у 90-95% пациентов с коронавирусной инфекцией выявлен штамм «омикрон». Об этом эксперт сказал в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).

«В Москве сейчас, по всей видимости, 90-95% кто заболевает «ковидом», у кого положительная реакция по быстрым тестам на «ковид», — это «омикрон», — уточнил Гинцбург.

При этом он отметил, что в 2-4% случаев диагноз может вызывать штамм «дельта».

Ранее Гинцбург допустил, что детей от шести месяцев до шести лет могут вакцинировать от коронавируса интерназальным препаратом.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что ПЦР-тесты российского производства способны выявить заражение новым подвидом «омикрон»-штамма коронавируса BA.2.