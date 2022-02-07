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В Центре Гамалеи заявили о значительной доле заболевших «омикроном» в Москве

Гинцбург: в Москве 90-95% пациентов с COVID-19 болеют «омикроном»

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в Москве у 90-95% пациентов с коронавирусной инфекцией выявлен штамм «омикрон». Об этом эксперт сказал в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).

«В Москве сейчас, по всей видимости, 90-95% кто заболевает «ковидом», у кого положительная реакция по быстрым тестам на «ковид», — это «омикрон», — уточнил Гинцбург.

При этом он отметил, что в 2-4% случаев диагноз может вызывать штамм «дельта».

Ранее Гинцбург допустил, что детей от шести месяцев до шести лет могут вакцинировать от коронавируса интерназальным препаратом.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что ПЦР-тесты российского производства способны выявить заражение новым подвидом «омикрон»-штамма коронавируса BA.2.

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Коронавирус 2019-nCoV
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