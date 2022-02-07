В Узбекистане освободили задержанного за перевозку беспилотника российского блогера

Блогер из Новосибирска Максим Лымарь, которого на минувшей неделе задержали в Узбекистане из-за провоза беспилотника без регистрации, освобожден из-под домашнего ареста. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в республике Дмитрий Данилов, передает РИА «Новости».

Российский тревел-блогер был задержан при прохождении пограничного контроля в Бухаре 2 февраля и помещен под домашний арест, после того как в его вещах нашли незарегистрированный дрон.

Данилов уточнил, что Лымарь планирует 9 февраля вернуться на родину.

Согласно узбекистанскому законодательству, беспилотный летательный аппарат при въезде в республику обязательно нужно регистрировать. За нарушение этого правила грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что блогера Арсения Семеного, известного в соцсетях по фамилии Котов, удалось освободить в Каире при помощи российских дипломатов.